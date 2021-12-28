Телеведуча Лілія Ребрик, яка брала участь у проекті "Танці з зірками", розповіла про роман, який у неї закрутився на проекті.

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик є популярною телеведучою, а також актрисою театру і кіно. У артистки також є звання майстра спорту з художньої гімнастики. У 2011 році Лілія брала участь у шоу" Танці з зірками", де була в парі з хореографом Андрієм Диким. Як виявилося, у пари зав'язався роман на проекті, після чого вони одружилися і зараз виховують двох дітей. У новому інтерв'ю для "Зе Інтерв'юер" Лілія Ребрик вирішила розповісти про роман, який спалахнув у неї з партнером.

Зірка зазначила, що спочатку з першого випуску її з Андрієм Диким одружила вся країна:

"Нас з першого ефіру одружила вся країна. Сказали, що між нами якась хімія, фізика, що вони там побачили: математика, геометрія. Не знаю, що вони там побачили, але з першого ефіру нам розповідали, що у нас роман. Я дзвонила Дикому. Говоривши,. Андрій, будь ласка, ти не звертай увагу на все це. Це телебачення, ти не переживай", - сказала Ребрик.

Також зірка розповіла, що познайомилася з Андрієм на пробах до себе в пару. Він прийшов останнім і вона втомилася, але танцюрист відразу їй сподобався, після чого вони довго домовлялися про співпрацю для виступу на "Танцях з зірками". Романа, як виявилося, не було на момент ефірів, а все зав'язалося вже після фіналу проекту. Лілю запросили танцювати на "Слов'янський базар" в Мінську і попросили це зробити разом з Андрієм Диким. Він спочатку відмовився, а потім коли Ліля особисто попросила, танцюрист зміг виділити час. Стала фатальною та зустріч, коли їм потрібно було оформити документи.

"Ми зустрілися, посиділи, не пам'ятаю, замовили ми щось чи ні. І це була така зустріч...", - з посмішкою згадала Лілія.

Також Ребрик розповіла про перший поцілунок, який був справжнім, а не на камеру. Як виявилося, через проблеми зі світлом на зйомках Лілія осліпла разом з Дмитром Танковичем, а Андрій Дикий опинився поруч в потрібний момент.

"Він провів мене на поїзд, я сіла у вагон, він мене провів.. Я чомусь вважала за необхідне виправдовуватися перед Дімою Танковичем, чому Дикий мене проводжає, кажу:"Ну він просто, він просто так". Ну такий, дитячий сад. Вже ж " Танці з зірками "пройшли і Діма такий:" Ну так, так.. Я все розумію". І ми приїхали до Харкова, я передзвонила, що я вже на місці, а він каже, типу: "я теж виїхав". В смысле ты выехал? Тобто ми вранці знімали з шостої ранку, а він вже близько 11 приїхав до Харкова. І ось ближче до обіду у нас трапляється такий конфуз, що ми з Дімою осліпли, в плані того що ми нічого не бачили, у нас з очима щось сталося. Це було жахливо, насправді, тому що постійно бігли сльози. Постійно були такі мішки під очима. І взагалі Біла така.... Абсолютно білий світ просто (в очах, - прим. ред.). Ти не бачиш нічого, нікого. Ну і це дійсно якась доля, що опинився поруч він. Робив всі ці процедури, які потрібно, тому що потрібно було переїхати в Донецьк. Потім в Дніпро ми повинні були переїхати...",- сказала Ребрик.

"Поцілувалися, коли ти нічого не бачила?",- запитав інтерв'юер.

"Поки нічого не бачила все-все. Ти уявляєш, як світ планує все?",- підтвердила Ребрик і поставила риторичне питання.



Також Ребрик розповіла, що Андрій не може пробачити друге місце на проекті. Він хотів взяти перше місце в проекті.



"Він досі не може пробачити", - заявила Лілія.

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