Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик является популярной телеведущей, а также актрисой театра и кино. У артистки также есть звание Мастера спорта по художественной гимнастике. В 2011 году Лилия брала участие в шоу "Танці з зірками", где была в паре с хореографом Андреем Диким. Как оказалось, у пары завязался роман на проекте, после чего они поженились и сейчас воспитывают двоих детей. В новом интервью для "Зе Интервьюер" Лилия Ребрик решила рассказать о романе, который вспыхнул у нее с партнером.

Звезда отметила, что изначально с первого выпуска ее с Андреем Диким поженила вся страна:

"Нас с первого эфира поженила вся страна. Сказали, что между нами какая-то химия, физика, что они там увидели: математика, геометрия. Не знаю, что они там увидели, но с первого эфира нам рассказывали, что у нас роман. Я звонила Дикому. Говорила,. Андрей, пожалуйста, ты не обращай внимание на все это. Это телевидение, ты не переживай", - сказала Ребрик.

Также звезда рассказала, что познакомилась с Андреем на пробах к себе в пару. Он пришел последним и она устала, но танцор сразу ей понравился, после чего они долго договаривались о сотрудничестве для выступления на "Танцях з зірками". Романа, как оказалось, не было на момент эфиров, а все завязалось уже после финала проекта. Лилю пригласили танцевать на "Славянский базар" в Минске и попросили это сделать вместе с Андреем Диким. Он сначала отказался, а потом когда Лиля лично попросила, танцор смог выделить время. Стала роковой та встреча, когда им нужно было оформить документы.

"Мы встретились, посидели, не помню, заказали ли мы что-то или нет. И это была такая встреча...", - с улыбкой вспомнила Лилия.

Также Ребрик рассказала о первом поцелуе, который был настоящим, а не на камеру. Как оказалось, из-за проблем со светом на съемках Лилия ослепла вместе с Дмитрием Танковичем, а Андрей Дикий оказался рядом в нужный момент.

"Он провел меня на поезд, я села в вагон, он меня провел.. Я почему-то считала за необходимое оправдываться перед Димой Танковичем, почему Дикий меня провожает, говорю: "Ну он просто, он просто так". Ну такой, детский сад. Уже ж "Танці з зірками" прошли и Дима такой: "Ну да, да.. Я все понимаю". И мы приехали в Харьков, я перезвонила, что я уже на месте, а он говорит, типа: "Я тоже выехал". В смысле ты выехал? То есть мы утром снимали с шести утра, а он уже около 11 приехал в Харьков. И вот ближе к обеду у нас случается такой конфуз, что мы с Димой ослепли, в плане того что мы ничего не видели, у нас с глазами что-то случилось. Это было ужасно, на самом деле, потому что постоянно бежали слезы. Постоянно были такие мешки под глазами. И вообще белая такая.... Абсолютно белый свет просто (в глазах, - прим. ред.). Ты не видишь ничего, никого. Ну и это действительно какая-то судьба, что оказался рядом он. Делал все эти процедуры, которые нужно, потому что нужно было переехать в Донецк. Потом в Днепр мы должны были переехать...", - сказала Ребрик.

"Поцеловались, когда ты ничего не видела?", - спросил интервьюер.

"Пока ничего не видела все-все. Ты представляешь, как мир планирует все?", - подтвердила Ребрик и задала риторический вопрос.



Также Ребрик рассказала, что Андрей не может простить второе место на проекте. Он хотел взять первое место в проекте.



"Он до сих пор не может простить", - заявила Лилия.

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