Раніше Ольга Цибульська отримала привітання від "Містера Біга" Кріса Нота з "Сексу у великому Місті", тому в одному зі своїх інтерв'ю вона вирішила прокоментувала скандал з чоловіком.

Як передає Politeka.net, Ольга Цибульська є фанаткою серіалу "Секс у Великому Місті", в якому одну з провідних ролей зіграв Містер Біг (Кріс Нот). Раніше стало відомо, що чоловік навіть записав для співачки оригінальне привітання, чим зворушив її.

У зв'язку з цим, після бурхливих обговорень в мережі, У Ольги запитали в інтерв'ю, що вона думає про скандал з її улюбленим актором.

Так, в ефірі передачі "Світське життя" на "1+1" Цибульська прокоментувала скандал, пов'язаний зі звинуваченнями зірки серіалу "Секс у Великому Місті" Кріса Нота в домаганнях.

Цибульська висловилася: "коли повертається божевільний успіх і впізнаваність, то спливають і старі друзі, і старі вороги. Не знаю, свічку не тримала, не знаю, чи була в його житті та страшна історія з жінками – побачимо, життя покаже. 17 років не було серіалу, Як тільки він повернувся на екрани, почалися різні плітки".

Вже відомо, що через звинувачення на адресу чоловіка почався серйозний скандал-дві жінки заявили, що Кріс Нот з "Сексу у Великому Місті" домагався їх і тепер вони готові зізнатися. Примітно, що доказів ніяких немає, проте з чоловіком розірвали безліч контрактів, він поттерял кілька мільйонів доларів.

Також нещодавно від нього пішла дружина з дітьми і поїхала на свята подалі з їхнього будинку, а також була помічена без обручки. Після цього був помічений сам Кріс Нот, який, схоже, вірить у краще і не сумує.

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