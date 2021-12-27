Ранее Ольга Цибульская получила поздравление от "Мистера Бига" Криса Нота из "Секса в большом городе", поэтому в одном из своих интервью она решила прокомментировала скандал с мужчиной.

Как передает Politeka.net, Ольга Цибульская является фанаткой сериала «Секс в большом городе», в котором одну из ведущих ролей сыграл Мистер Биг (Крис Нот). Ранее стало известно, что мужчина даже записал для певицы оригинальное поздравление, чем растрогал ее.

В связи с этим, после бурных обсуждений в сети, у Ольги спросили в интервью, что она думает о скандале с ее любимым актером.

Так, в эфире передачи "Світське життя" на "1+1" Цибульская прокомментировала скандал, связанный с обвинениями звезды сериала "Секс в большом городе" Криса Нота в домогательствах.

Цибульская высказалась: "Когда возвращается сумасшедший успех и узнаваемость, то всплывают и старые друзья, и старые враги. Не знаю, свечку не держала, не знаю, была ли в его жизни та страшная история с женщинами – увидим, жизнь покажет. 17 лет не было сериала, как только он вернулся на экраны, начались разные сплетни".

Уже известно, что из-за обвинений в адрес мужчины начался серьезный скандал - две женщины заявили, что Крис Нот из "Секса в большом городе" домогался их и теперь они готовы признаться. Примечательно, что доказательств никаких нет, однако с мужчиной разорвали множество контрактов, он поттерял несколько миллионов долларов.

Также недавно от него ушла жена с детьми и уехала на праздники подальше из их дома, а также была замечена без обручального кольца. После этого был замечен сам Крис Нот, который, похоже, верит в лучшее и не унывает.

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