Популярна українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук не сидить на місці і встигає відвідати різні заходи, щоб відпочити і насолодитися моментом.

Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук веде активний спосіб життя, встигає займатися просуванням кар'єри, водити дітей на заняття, гуртки і т.д, а також незабутує про себе і відвідує різні заходи. І хоча чоловіка Анна не показує в мережі, вона часто розповідає про його проекти.

Цього разу актриса відвідала вечір «Квартал», тому встигла станцювати під запальні пісні від кошового і Ткача, а також посміялася разом з учасницями «жіночого кварталу». Дівчина також вирішили підтримати співака і вийшли з ним на сцену.

Wellboy не відмовився від компанії і заспівав одну зі своїх пісень в оточенні артисток, після чого встиг зустрітися і з самою Саліванчук.

"Всі вишні у мене!» - пише Саліванчук під кадрами, на якому помилувалася з молодим співаком і позувала з ним разом після чергового виступу.

Незадовго до цього Саліванчук заговорила про те, чому важливо насолоджуватися моментами і радіти:

"Важливо повністю віддавати себе поточному моменту і не чекати, поки настане наступний. Как? Кілька разів на день зупиніться, глибоко вдихніть і скажіть собі, що все відмінно.

У той момент, коли ви готуєте вечерю, або купуєте продукти в магазині, або їдете на роботу, — зупиніться і в тій самій миті, в якій ви є, нагадайте своїй свідомості, що ось прямо зараз у мене все добре. Час для щастя-зараз. Місце для щастя-тут " - пише Саліванчук в мережі.