Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук является активным пользователем сети и часто публикует разные кадры из своих фотосесиий, под которым рассказывает о жизни. В этот раз Анна решила поздравить поклонников с праздником.

Так, в коротком праздничном видео Саливанчук похвасталась новогодним образом, кадрами в постели и атмосферными моментами. Причем можно заметить, что звезда здесь позировала еще до того, как полностью сменила прическу и обновила стрижку.

"Волшебный и долгожданный день — День святого Николая. В этот день Николай Чудотворец ближе к нам, как никогда! В этот день он услышит и поймет все наши просьбы и желания...

В этот день принято дарить подарки и желают благополучия. Всё, что мы желаем близким и любимым, обязательно сбудется! Вот и я хочу пожелать вам благоденствия и удачи, быть здоровыми и счастливыми, любить и быть любимыми!" - пишет Анна под коротким роликом.

Ранее Анна решила заговорить о том, кому предначертано быть счастливыми и жить удивительной жизнью.

"Наша жизнь состоит из позитивных и негативных событий. Почему же у одного человека больше негативного, а у другого позитивного? Почему одни счастливы, а другие нет? Никакого секрета нет, просто один видит мир в серых тонах, жалуется на жизнь, видит проблему в других, а не в себе".

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в корсете восхитила прелестями фигуры

А еще Politeka писала, что актриса и жена продюсера "Квартал 95" удивила новой внешностью даже сына

Также Politeka сообщала, что актриса и жена продюсера "Квартал 95" научила украинцев полезным привычкам