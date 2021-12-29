Популярная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук не сидит на месте и успевает посетить разные мероприятия, чтобы отдохнуть и насладиться моментом.

Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук ведет активный образ жизни, успевает заниматься продвижением карьеры, водить детей на занятия, кружки и т.д, а также незабывает о себе и посещает разные мероприятия. И хотя мужа Анна не показывает в сети, она часто рассказывает о его проектах.

В этот раз актриса посетила вечер «Квартала», поэтому успела станцевать под зажигательные песни от Кошевого и Ткача, а также посмеялась вместе с участницами «Женского квартала». Девушка также решили поддержать певца и вышли с ним на сцену.

Wellboy не отказался от компании и спел одну из своих песен в окружении артисток, после чего успел встретиться и с самой Саливанчук.

«Все вишни у меня!» - пишет Саливанчук под кадрами, на котором помиловалась с молодым певцом и позировала с ним вместе после очередного выступления.

Незадолго до этого Саливанчук заговорила о том, почему важно наслаждаться моментами и радоваться:

«Важно полностью отдавать себя текущему моменту и не ждать, пока наступит следующий. Как? Несколько раз в день остановитесь, глубоко вдохните и скажите себе, что все отлично.

В тот момент, когда вы готовите ужин, или покупаете продукты в магазине, или едете на работу, — остановитесь и в том самом мгновении, в котором вы есть, напомните своему сознанию, что вот прямо сейчас у меня все хорошо. Время для счастья – сейчас. Место для счастья – здесь» - пишет Саливанчук в сети.