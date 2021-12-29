Актор "Дизель шоу" Євген Гашенко показав свої яскраві образи для новорічного сюрпризу - у чому вийде на сцену цього року артист - дивіться далі.

Євген Гашенко у 2000 році разом з Єгором Крутоголовим і Михайлом Шинкаренком створили команду КВК "Дизель", пише Politeka.net. Через кілька років компанія стала виступати зі своїм шоу.

У програмі висміюються різні життєві ситуації, тому всі артисти демонструють свої акторські таланти в різних образах.

Зокрема, Євген Гашенко у Instagram розповів про кількість персонажів, яких він зіграв на сцені. На Новий Рік глядачам приготували сюрприз - спеціальний випуск.

"Якби можна було виміряти рік кількістю моїх образів, то 365 днів явно замало для цього. Запитайте, який для мене найулюбленіший? Та все! Дивіться, кого я зіграв у новорічному "Дизель Шоу"", - поділився актор у себе в Instagram.

За півгодини публікація зібрала понад 100 лайків і трохи коментарів.

"З наступаючим дизелі 🔥🔥", "👏👏👏👏", "😍😍😍🔥", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, на Instagram Євгенія Гашенко підписані 162 тисячі користувачів мережі.

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