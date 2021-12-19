Как сообщает Politeka.net, на странице студии "Дизель шоу" в Instagram опубликовали забавное видео, которое, видимо, является фрагментом новой серии ситкома "На троих". В ролике можно увидеть троих актеров – Викторию Булитко, Александра Бережко и Евгения Гашенко.

По сюжету Вика играет больную женщину в больничной палате, к которой пришел ревнивый муж, роль которого играет Александр. Мужчина с битой в руках тут же начинает искать любовника в палате больной жены. Как вдруг в дверь постучали и вошел доктор, которого сыграл Евгений. В целом ролик выглядит очень забавно и весело.

В подписи к публикации написали: "Хорошо смеётся тот, кто смеётся, когда смотрит премьеру «На троих». Смотрите новую 37-ю серию. @bulitka @berezhoks @dizelgan". Поклонники тут же принялись комментировать ролик: "😂😍", "😂", "Ура! 🙌", "😂😂😂гастрит Гургенович", "🙌🔥🔥🙌", "Будем смотреть".

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