Евгений Гашенко в 2000 году вместе с Егором Крутоголовым и Михаилом Шинкаренко создали команду КВН «Дизель», пишет Politeka.net. Спустя несколько лет компания стала выступать со своим шоу.
В программе высмеиваются разные житейские ситуации, поэтому все артисты демонстрируют свои актерские таланты в разных образах.
В частности, Евгений Гашенко в Инстаграм рассказал о количестве персонажей, которых он сыграл на сцене. На новый год зрителям приготовили сюрприз - специальный выпуск.
"Если бы можно было измерить год количеством моих образов, то 365 дней явно маловато для этого. Спросите, какой для меня самый любимый? Да все! Смотрите, кого я сыграл в новогоднем «Дизель Шоу»", - поделился актер у себя в Инстаграм.
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За полчаса публикация собрала более 100 лайков и немного комментариев.
"С наступающим Дизели 🔥🔥", "👏👏👏👏", "😍😍😍🔥", - написали пользователи Сети.
Отметим, на Инстаграм Евгения Гашенко подписаны 162 тысячи пользователей Сети.
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