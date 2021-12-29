Актер "Дизель шоу" Евгений Гашенко показал свои яркие образы для новогоднего сюрприза - в чем выйдет на сцену в этом году артист - смотрите далее.

Евгений Гашенко в 2000 году вместе с Егором Крутоголовым и Михаилом Шинкаренко создали команду КВН «Дизель», пишет Politeka.net. Спустя несколько лет компания стала выступать со своим шоу.

В программе высмеиваются разные житейские ситуации, поэтому все артисты демонстрируют свои актерские таланты в разных образах.

В частности, Евгений Гашенко в Инстаграм рассказал о количестве персонажей, которых он сыграл на сцене. На новый год зрителям приготовили сюрприз - специальный выпуск.

"Если бы можно было измерить год количеством моих образов, то 365 дней явно маловато для этого. Спросите, какой для меня самый любимый? Да все! Смотрите, кого я сыграл в новогоднем «Дизель Шоу»", - поделился актер у себя в Инстаграм.

За полчаса публикация собрала более 100 лайков и немного комментариев.

"С наступающим Дизели 🔥🔥", "👏👏👏👏", "😍😍😍🔥", - написали пользователи Сети.

Отметим, на Инстаграм Евгения Гашенко подписаны 162 тысячи пользователей Сети.

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