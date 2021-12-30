Дружина Уілла Сміта розповіла про свій діагноз, через який залишилася без волосся і тепер завжди буде ходити з такою зачіскою.

Дружина Вілла Сміта вирішила чесно розповісти в соціальній мережі Instagram, що причина її короткої стрижки в тому, що вона не просто нібито наслідує чоловіка, насправді вона страждає від облисіння.

Так, поки багато шанувальників думали, що Джада Пінкетт-Сміт голить голову, щоб поєднуватися з чоловіком з такою ж гладкою головою, виявилося, що у неї алопеція. Не бажаючи підігрівати чутки про те, ніби у неї була серйозна операція на мозку, вона показала смугу, більше схожу на шрам, на якій просто перестали рости волосв.

Тому стригтися під нуль вона тепер буде завжди, розповідає дружина Сміта.

"Ми з алопецією станемо кращими друзями - на цьому точка", - уклала жінка.

Відзначимо, в липні дружина Уілла Сміта Джада вперше поголилася налисо напередодні 50-річчя.

Ми також писали, популярний американський актор Вілл Сміт втілив давню свою мрію, навчився танцювати сальсу. Вілл Сміт не просто так станцював запальну сальсу. Таким чином актор вирішив відсвяткувати Ювілейне соте повідомлення в соціальній мережі.

З цієї нагоди він показав, як втілює свої мрії в життя і розбавляє буденність яскравими подіями.

Зазначимо, раніше фото Уілла Сміта в трусах стало сенсацією в мережі. Актор спеціально виставив напоказ свій "пузик", який відростив за час карантину, пообіцявши схуднути заради нової ролі.

Нагадавши, діти Джолі, Смітта та інших зірок, які поводяться дивно: топ яскравих фото

Як повідомляла Politeka, Вілл Сміт полежав на колінах у принца Гаррі і Меган Маркл: "настав твій час»