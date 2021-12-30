Супруга Уилла Смита рассказала о своем диагнозе, из-за которого осталась без волос и теперь всегда будет ходить с такой прической.

Жена Уилла Смита решила честно рассказать в социальной сети Инстаграм, что причина ее короткой стрижки в том, что она не просто якобы подражает мужу, на самом деле она страдает от облысения.

Так, пока многие поклонники думали, что Джада Пинкетт-Смит бреет голову, чтобы сочетаться с мужем с такой же гладкой головой, оказалось, что у неё алопеция. Не желая подогревать слухи о том, будто у нее была серьезная операция на мозге, она показала полосу, больше похожую на шрам, на которой просто перестали расти волосв.

Поэтому стричься под ноль она теперь будет всегда, рассказывает супруга Смита.

«Мы с алопецией станем лучшими друзьями — на этом точка», — заключила женщина.

Отметим, в июле супруга Уилла Смита Джада впервые побрилась налысо в преддверии 50-летия.

Мы также писали, популярный американский актер Уилл Смит воплотил давнюю свою мечту, научился танцевать сальсу. Уилл Смит не просто так станцевал зажигательную сальсу. Таким образом актер решил отпраздновать юбилейное сотое сообщение в социальной сети.

По этому случаю он показал, как воплощает свои мечты в жизнь и разбавляет обыденность яркими событиями.

Отметим, ранее фото Уилла Смита в трусах стало сенсацией в Сети. Актер специально выставил напоказ свой "пузик", который отрастил за время карантина, пообещав похудеть ради новой роли.

Напомним, дети Джоли, Смитта и других звезд, которые ведут себя странно: топ ярких фото

Как сообщала Politeka, Уилл Смит полежал на коленях у принца Гарри и Меган Маркл: «настало твое время»