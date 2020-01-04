Ребята очень отличаются от своих сверстников

В семьях голливудских звезд не все так гладко, как некоторые предполагают

В частности, знаменитостям приходится мириться со своими детьми, которые ведут себя не в соответствии полу.

Так, 13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, Шайло, по неофициальным данным, уже поменяла имя на Джон и якобы пьет гормональные лекарства. Девочка с детства считает себя мальчиком и соответствующе одевается - ребенка никогда не увидишь в юбке или платье.

Дочь потребовала коротко остричь ей волосы, одеваться в наряды братьев. В семье уважают выбор подростка.

Психологи же считают, что Шайло приклоняется перед братьями — Мэддоксом и Паксом. Семья ведет закрытый образ жизни, поэтому Шайло никогда не общалась с девочками своего возраста.

Американская актриса Синтия Никсон родила дочь, которая стала трансгендером. Так, из Саманты превратилась в Сэмюэля.

А семилетний сын Шарлиз Терон считает, что он девочка. Мальчик носит женскую одежду. Публика думает, что это слишком маленький возраст для решения о смене пола.

Актриса Меган Фокс родила троих сыновей. Звезда разрешила детям самовыражаться через одежду, ростя их в гендерно-нейтральном ключе.

Таким образом шестилетний сын Ноа часто носит одежду сказочных принцесс. Ребенок не думает о смене пола, ведь просто не видит разницы между мужской и женской одеждой.

На какое-то время Ноа перестал носить платья из-за насмешок в школе, но потом перестал на это обращать внимание и носит то, что хочет.

Уилл Смит уверен, что дети могут выбрать для себя любую роль. Так, мальчик Джейден и девочка Уиллоу — выразили нежелание ограничивать себя рамками одного пола, оставляя за собой право перетекать из одного в другой и обратно.

В 2015 году Джейден начал носить платья, а позже стал лицом женской коллекции Louis Vuitton.

Актер восхищается смелостью своих детей.

Напомним, Анджелина Джоли накануне 2020 года организовала для старших детей поездку на родину удочеренной девочки.

Джоли еще в 6-месячном возрасте удочерила девочку, Захару, во время благотворительной миссии.

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