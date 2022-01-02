Як повідомляє Politeka.net, відома американська телезірка і модель Кортні Кардашьян, яка є сестрою світської Діви Кім Кардашьян, поділилася в Instagram яскравими святковими кадрами. На нових знімках красуня показала, в чому зустрічала Новий Рік.
Як видно, Кортні позує в своєму будинку, стоячи біля величезного шифоньєра з годинником. Перед камерою вона з'явилася у відвертому вбранні - на ній короткі шорти із завищеною талією і вузький ліфчик, і все це сріблясте і блискуче. Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру і довгі ноги телезірки. Її волосся тут розпущене в незвичайній укладанні, що трохи змінює зовнішність, а на обличчі яскравий макіяж і щасливий вигляд.
"2022 рік - краще попереду", - підписала публікацію Кардашьян. Шанувальники тут же почали коментувати нові фото зірки, засинаючи її компліментами і привітаннями з Новим роком.
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