Как сообщает Politeka.net, известная американская телезвезда и модель Кортни Кардашьян, которая является сестрой светской дивы Ким Кардашьян, поделилась в Instagram яркими праздничными кадрами. На новых снимках красотка показала, в чем встречала Новый год.
Как видно, Кортни позирует в своем доме, стоя у огромного шифоньера с часами. Перед камерой она появилась в откровенном наряде – на ней короткие шорты с завышенной талией и узкий лифчик, и все это серебристое и сверкающее. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру и длинные ноги телезвезды. Ее волосы здесь распущены в необычной укладке, что немного меняет внешность, а на лице яркий макияж и счастливый вид.
"2022 год – лучшее впереди", - подписала публикацию Кардашьян. Поклонники тут же принялись комментировать новые фото звезды, засыпая ее комплиментами и поздравлениями с Новым годом.
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