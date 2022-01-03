26-річна учасниця відомого реаліті-шоу напала на батьків у власній квартирі - дівчина поранила матір і батька, її затримали правоохоронці.

26-річна учасниця популярного реаліті-шоу "Пацанки" Регіна Колупаєва напала на батьків в їх же власній квартирі. Про це повідомляє низка ЗМІ та Телеграм-каналів.

Інцидент стався в Гатчині (місто в Росії), де дівчина живе з батьками. За попередньою інформацією, Регіна Колупаєва перебувала у стані наркотичного сп'яніння. Увечері між дівчиною і батьками сталася сварка, тоді "пацанка" вдарила матір ножем в спину, і поранила батька, пошкодивши йому нерв не лівій руці. Мати зірки ТБ зараз у тяжкому стані.

Колишню учасницю шоу затримали правоохоронці, незабаром їй повинні дати запобіжний захід.

Зазначимо, Регіна Колупаєва знімалася на шоу "Пацанки" п'ять років тому - в першому сезоні.

У проекті говорилося, що дівчина з дитинства мріяла працювати далекобійником, тому швидко сіла на скутер, потім освоїла їзду на "Жигулях" і самоскиді батька.

Головною пристрастю "пацанки" був ремонт автомобілів, після чого вона любила відпочити в чоловічій компанії батька. На момент знімання дівчина зустрічалася з одруженим.

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