26-річна учасниця популярного реаліті-шоу "Пацанки" Регіна Колупаєва напала на батьків в їх же власній квартирі. Про це повідомляє низка ЗМІ та Телеграм-каналів.
Інцидент стався в Гатчині (місто в Росії), де дівчина живе з батьками. За попередньою інформацією, Регіна Колупаєва перебувала у стані наркотичного сп'яніння. Увечері між дівчиною і батьками сталася сварка, тоді "пацанка" вдарила матір ножем в спину, і поранила батька, пошкодивши йому нерв не лівій руці. Мати зірки ТБ зараз у тяжкому стані.
Колишню учасницю шоу затримали правоохоронці, незабаром їй повинні дати запобіжний захід.
Зазначимо, Регіна Колупаєва знімалася на шоу "Пацанки" п'ять років тому - в першому сезоні.
50-річна дочка Пугачової Орбакайте засвітила свого чоловіка-красеня і дочку в аеропорту: "На виліт..."
48-річна Руслана заінтригувала українців розмовами про диво: "Я в очікуванні..."
Пішла з життя відома актриса, що стала зіркою ще в дитинстві: розкрита причина трагедії
Дружина ведучого "Холостяка" Решетника в маленькій сукні запалила в новорічну ніч: "Еталон жіночності"
"Життя змінилося кардинально": фіналіст "Майстер Шеф" Владислав розповів про нову роботу після шоу
У проекті говорилося, що дівчина з дитинства мріяла працювати далекобійником, тому швидко сіла на скутер, потім освоїла їзду на "Жигулях" і самоскиді батька.
Головною пристрастю "пацанки" був ремонт автомобілів, після чого вона любила відпочити в чоловічій компанії батька. На момент знімання дівчина зустрічалася з одруженим.
Нагадаємо, що підліток впав і наткнувся на металевий штир
А ще Politeka писала, що різанину влаштували на "7 кілометрі"
Також Politeka повідомляла, що чоловіки вирішили звести рахунки з життям