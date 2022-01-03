26-летняя участница известного реалити-шоу напала на родителей в собственной квартире - девушка поранила мать и отца, ее задержали правоохранители.

26-летняя участница популярного реалити-шоу "Пацанки" Регина Колупаева напала на родителей в их же собственной квартире. Об этом сообщает ряд СМИ и Телеграм-каналов.

Инцидент произошел в Гатчине (город в России), где девушка живет с родителями. По предварительной информации, Регина Колупаева находилась во состоянии наркотического опьянения. Вечером между девушкой и родителями произошла ссора, тогда "пацанка" ударила мать ножом в спину, и поранила отца, повредив ему нерв не левой руке. Мать звезды ТВ сейчас в тяжелом состоянии.

Бывшую участницу шоу задержали правоохранители, вскоре ей должны дать меру пресечения.

Отметим, Регина Колупаева снималась на шоу "Пацанки" пять лет назад - в первом сезоне.

В проекте говорилось, что девушка с детства мечтала работать дальнобойщиком, поэтому быстро села на скутер, затем освоила езду на "Жигулях" и самосвале отца.

Главной страстью "пацанки" был ремонт автомобилей, после чего она любила отдохнуть в мужской компании отца. На момент съемок девушка встречалась с женатым.

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