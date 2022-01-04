Так, на офіційній сторінці шоу в Instagram виклали кадри, як ведучі "Ранку" Анатолій Анатоліч і Марія Мельник, озброївшись молотками, почали трощити стіни, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
Варто відзначити, що це не було раптовим дебошем - погром відбувався за планом. Програма в 2022-му році планує переїхати в нову студію, а стару дозволили знести.
"Великий переїзд розпочато! 👨 🔧 💥 👷 У перший ефір 2022 ми остаточно попрощалися зі старою студією: «озброїли» Анатолія Анатоліча і Марію Мельник молотками і попросили їх знести зайві стіни. Як вони впоралися - дивіться галерею 👆", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що нове і сучасне приміщення для "Ранку" має бути побудовано за січень. А поки програму зніматимуть у тимчасовому приміщенні.
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"🤗Все інше - незмінне. Будні, канал "Україна", 6:29. Отже, до зустрічі!", - додали на сторінці шоу.
"Ламати - не будувати😂 👏"; "сподіваюся, ведучі все не розвалять 😂" - "Вже. Розвалили. Все, що змогли 😉"; "ох і ведучі🔥 😍"; "як це так Машуні дали молоток, вона така тендітна ну-ну-ну😉 😍❤️, а без вас і ранки сумні, а з вами весело, позитивно, цікаво, яскраво, ви даруєте свою любов і позитивні емоції всій Україні❤️😍", - коментують користувачі.
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