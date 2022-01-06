Внучка Софії Ротару розповіла про те, як добре проводить час зі своїм братом і насолоджується відпочинком після того, як він встиг побувати в студії.

Як повідомляє Politeka.net, Софія Ротару не розповідає про сім'ю слишкм багато і уникає інтерв'ю з провокаційними питаннями. Однак її діти і онуки люблять говорити про себе в Instagram. Наприклад, нещодавно її внучка і онук добре провели час разом.

Як відомо, Ротару виховала єдиного сина – Руслана Євдокименко. Чоловік є успішним музичним продюсером. Разом зі своєю дружиною Світланою він ростить двох вже дорослих дітей. Соня і Анатолій зараз живуть не в Україні, вони переїхали в США.

Дівчина вчиться в Нью-Йорку і пробує себе в ролі моделі і актриси, а також показує в Instagram інтригуючі кадри. Анатолій зайнявся музикою, і вже відомий як ді-джей.

Він є музикантом і діджеєм SHMN, почав займатися створенням електронної музики в 2008 році, надихнувшись виступом британського діджея Карла Кокса в Києві. На нових кадрах він показав свою майстерність гри, а Соня підтримала його.

Зараз він записує дебютний альбом.

Відзначити, Світлана Євдокименко - дружина єдиного сина легендарної співачки Софії Ротару. Як видно, фотографію зробила Соня Євдокименко, вона відобразила себе, маму і брата з дівчиною на відпочинку. Вони стоять на пірсі, а за ними видно пришвартовані яхти і красиві гори.

27-річний онук Софії Ротару Анатолій Євдокименко обіймає за талію Елізабет Трейгерман, вона вельми популярна модель. До слова, Дівчина у своїх сторіс також опублікувала цей кадр.

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