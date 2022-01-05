Співачка Міла Нітіч з "Голосу країни" часто показує в соціальній мережі різні моменти зі своїх виступів, шанувальники позитивно оцінюють її образи.

Як пише Politeka.net, Міла Нітіч є популярною українською співачкою, яка брала участь у проекті "Шанс", а також "Голос країни" і тепер просуває свою кар'єру співачки. Вона не приховує, що любить виступати на сцені, а також їй подобається показувати нові вбрання під час концертів.

"Такою щасливою як на цих фото, я давно себе не бачила! Напевно, так відбувається, коли повертається легкість, яка давно була втрачена, бажання жити, творити і робити те, що любиш понад усе!

Боже який це кайф, вдихнути на повні груди, вийти на сцену, і «Ужарити так, щоб фуфайка загорнулася» навіть у тебе самій 😂 коротше 2022 – ти почався «чітко», як говорив Кузьма!Продолж продовжую в тому ж дусі ️ ️ ️ " - пише Милий.

Шанувальники підтримали:

"Коли ти співаєш ми завжди щасливі і таке відчуття, що мурахи бігають по всьому тілу....; Людочка, 4 фото не можна відірвати очей!!! Яка ти по дитячому щира❤️; Кайф! Дуже приємно було почати рік разом☺️; яка гарненька, успіхів☺; неперевершена! ».

"2021 рік ти був дуже непростим, але я, як відважна дівчинка - не шукаю легких шляхів, тому що мені завжди цікавіше жити, коли я знаходжу пригоди на свою п'яту точку! І найголовніше: спасибі за тих, хто пішов з мого життя і за тих, хто з'явився в ній! Люблю тебе 2021-йди з Богом!",- раніше написала Міла Нітіч.

Нагадавши, Монатік в "Х-факторі", Нітіч з Кузьмою і Козловський в"Караоке на Майдані".

Як Politeka повідомляла, що відомий продюсер розкрив причину конфлікту із зіркою "Голосу країни" Мілою Нітіч.

Також Politeka писала, що Нітіч з "Голосу країни" і "Співають всі" в мереживній білизні показала свої найкращі сторони.