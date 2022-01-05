Продюсер Ірина Горова, яка була одружена з Олексієм Потапенко (Потапом), показала, як потрібно робити фотографію після Нового року.

Як пише Politeka.net, Ірина Горова була одружена з Олексієм Потапенком з 1999 по 2014 рік. Після цього пара зберегла теплі стосунки і займається продюсерським центром, який співпрацює з Надею Дорофєєвою, Мішель Андраде та іншими українськими зірками. У пари також залишився спільний син Андрій, а також Потап виховав дочку Ірини - Наташу, яку Горова народила від перших відносин. Не забуває Ірина і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Горова продемонструвала свою розтяжку, присівши перед дзеркалом. Зірка сміялася, поки поруч ще одна людина показувала свій біцепс для фото Ірини. Зірка не пояснила, хто поруч з нею.

"Після новорічних свят головне правильно вибрати позу для фото", - написала продюсерка.

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