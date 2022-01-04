Ирина Горовая привыкла быть настоящей перед камерами, поэтому во время домашних конфузов готова посмеяться даже над неловкими моментами.

Как сообщает Politeka.net, соучредительница продюсерского центра Mozgi Entertainment, партнер и бывшая жена Алексея Потапенко Ирина Горовая часто показывает в Инстаграм, как проводит время дома с детьми. Любит демонстрировать она и моменты из жизни неловкие или курьезные, чем привлекает внимание.

«Давай, рассказывай. Что из-за тебя произошло?» - спрашивает Ирина.

Дочь Наташа поспешила ответить: «Ну мам, ничего не произошло. Это не из-за Жоры, а из-за Андрея».

Ирина сразу обратилась к младшему ребенку, сыну от Потапа, но тот отвел взгляд.

Сама женщина пожаловалась: «Вот, разлили целую бутылку вина. Кто виноват тогда».

После этого она показала последствия маленькой разрухи в комнате и пристыдила своего питомца и детей за то, что были неосторожны.

Ранее Горовая поделилась в своем микроблоге в Instagram теплыми кадрами, на которых показала выходные во Львове.

Как видно на снимках, Ира провела время вместе с детьми и друзьями. Так, на фото можно увидеть старшую дочь продюсера Наталью с ее молодым человеком, а также общего с Потапом сына Андрея. Судя по снимкам, компания собралась веселая, они много гуляли, шоппились дружно проводили время в зимнем Львове.

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