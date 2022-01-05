Продюсер Ирина Горовая, которая была замужем за Алексеем Потапенко (Потапом), показала, как нужно делать фотографию после Нового года.

Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая была замужем за Алексеем Потапенко с 1999 по 2014 год. После этого пара сохранила теплые отношения и занимается продюсерским центром, который сотрудничает с Надей Дорофеевой, Мишель Андраде и другими украинскими звездами. У пары также остался совместный сын Андрей, а также Потап воспитал дочь Ирины - Наташу, которую Горовая родила от первых отношений. Не забывает Ирина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Горовая продемонстрировала свою растяжку, присев перед зеркалом. Звезда смеялась, пока рядом еще один человек показывал свой бицепс для фото Ирины. Звезда не объяснила, кто рядом с ней.

"После новогодних праздников главное правильно выбрать позу для фото", - написала продюсерка.

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