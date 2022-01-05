Як пише Politeka.net, Нур Феттахоглу є популярною західною актрисою. Зірка стала відома українцям завдяки шикарній роботі в серіалі "Величне століття", де отримала роль Махідевран-султан - головної наложниці османського султана Сулеймана I. після тріумфу в серіалі зірка встигла сняться ще в ряді картин, включаючи популярний серіал"паперовий дім". Не забуває актриса і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
На нових фото в сторіс Instagram красуня одягла міні-сукню. Актриса задерла ніжку, демонструючи її стрункість і стильні босоніжки. Нур позувала перед величезним дзеркалом у спальні.
На другій фотографії зірка вже розвернулася спиною, подивившись на ліжко, яке стояло поруч. Можна помітити, що наряд у Нур був з відкритими плечима.
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