Актриса Нур Феттахоглу, которая сыграла в популярном сериале "Великолепный век", показала стильный наряд, позволив заглянуть к себе в спальню.

Как пишет Politeka.net, Нур Феттахоглу является популярной западной актрисой. Звезда стала известна украинцам благодаря шикарной работе в сериале "Великолепный Век", где получила роль Махидевран-султан - главной наложницы османского султана Сулеймана I. После триумфа в сериале звезда успела снятся еще в ряде картин, включая популярный сериал "Бумажный дом". Не забывает актриса и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

На новых фото в сторис Инстаграм красотка надела мини-платье. Актриса задрала ножку, демонстрируя ее стройность и стильные босоножки. Нур позировала перед огромным зеркалом в спальне.

На второй фотографии звезда уже развернулась спиной, посмотрев на кровать, которая стояла рядом. Можно заметить, что наряд у Нур был с открытыми плечами.

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