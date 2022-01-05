Как пишет Politeka.net, Нур Феттахоглу является популярной западной актрисой. Звезда стала известна украинцам благодаря шикарной работе в сериале "Великолепный Век", где получила роль Махидевран-султан - главной наложницы османского султана Сулеймана I. После триумфа в сериале звезда успела снятся еще в ряде картин, включая популярный сериал "Бумажный дом". Не забывает актриса и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.
На новых фото в сторис Инстаграм красотка надела мини-платье. Актриса задрала ножку, демонстрируя ее стройность и стильные босоножки. Нур позировала перед огромным зеркалом в спальне.
На второй фотографии звезда уже развернулась спиной, посмотрев на кровать, которая стояла рядом. Можно заметить, что наряд у Нур был с открытыми плечами.
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