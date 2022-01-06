Даніель Салем народився в Одесі, в родині українки та ліванця, повідомляє Politeka.net. Сім'я переїхала до Лівану, звідки часто приїжджала в Україну, адже в той час на Батьківщині батька була громадянська війна. Майбутній ресторатор працював з дитинства, і був справжнім шибеником.
У новому інтерв'ю актор розповів на каналі Зе Інтерв'юер, що у нього були постійні приводи в поліцію.
"Ми якось пролізли в магазин і почали красти все, що бачили... Їжу, тому що, були голодними, нас забрала поліція", - поділився Даніель Салем, уточнивши, що в Лівані справа до суду не доходила.
Одного разу артист навіть отримав кульове поранення в нозі.
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"Це дуже смішна історія. Ми служили з двоюрідним братом разом, і вкрали "Джип" нашого капітана. Ми хотіли покататися, сказати, що ми такі круті... ще була зброя в машині. Ми їдемо-їдемо, і нариваємося на сирійських повстанців. Брат вирішив, що він дуже крутий, дістав F16 і почав стріляти в повітря, по нас почали палити", - розповів Даніель Салем.
Актор додав, що родич вистрілив в сторони, а куля зрикошетила від каменю і потрапила в ногу ресторатора.
Крім того, у телеведучого було 69 переломів, останній з яких він отримав під час участі на "Танцях з зірками". Хореограф Юлія Сахневич зламала йому ребро.
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