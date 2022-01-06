Даниэль Салем родился в Одессе, в семье украинки и ливанца, сообщает Politeka.net. Семья переехала в Ливан, откуда часто приезжала в Украину, ведь в то время на Родине отца была гражданская война. Будущий ресторатор работал с детства, и был настоящим сорванцом.
В новом интервью актер рассказал на канале Зе Интервьюер, что у него были постоянные приводы в полицию.
"Мы как-то пролезли в магазин и начали красть все, что видели... Еду, потому что, были голодными, нас забрала полиция", - поделился Даниэль Салем, уточнив, что в Ливане дело до суда не доходило.
Однажды артист даже получил пулевое ранение в ноге.
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"Это очень смешная история. Мы служили с двоюродным братом вместе, и украли "Джип" нашего капитана. Мы хотели покататься, сказать, что мы такие крутые... еще было оружие в машине. Мы едем-едем, и нарываемся на сирийских повстанцев. Брат решил, что он очень крутой, достал F16 и начал стрелять в воздух, по нам начали палить", - рассказал Даниэль Салем.
Актер добавил, что родственник выстрелил в стороны, а пуля срикошетила от камня и попала в ногу ресторатора.
Кроме того, у телеведущего было 69 переломов, последний из которых он получил во время участия на "Танцях з зірками". Хореограф Юлия Сахневич сломала ему ребро.
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