Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і актриса Аліна Гросу, яка після розлучення з російським бізнесменом Олександром Комковим закрутила роман з героєм своїх кліпів романом Полянським, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму профілі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в сторіс чарівним кадром, на якому показала свого молодшого брата.
На знімку, який показала Аліна її братик Міша зображений на вуличній прогулянці, він сиди на гойдалках і виглядає дуже задоволеним. Хлопчисько тепло одягнений, на ньому яскрава курточка, тепла шапка і милі окуляри в синій оправі.
"Мій ведмедик. Мих Мих молодший", - підписала сторіс Аліна.
Відзначимо, що Міша молодший за свою зіркову сестру на 22 роки, він народився в 2017 році у батьків Аліна. До слова, це вже другий брат Гросу, у неї є ще один – старший брат по матері Роман, якому вже під 40 років.
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