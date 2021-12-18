Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Алина Гросу, которая после развода начала отношения с героем своих клипов Романом Полянским, показала в Instagram очаровательное фото с мамой.
Оказалось, что у нее день рождения, и звездная дочь поздравила ее теплыми словами и милым снимком. На фотографии Алина позирует с моложавой мамой-красоткой, с которой, как оказалось, они очень похожи.
"У любимой, самой лучшей в мире мамочки @mamagrosu сегодня День Рождения! Люблю невероятно! Ценю, беспокоюсь и дорожу всей душой! Хочу пожелать крепкого здоровья, вдохновения, сил, спокойствия, исключительно радостных мгновений и настоящего женского счастья. Остальное, так как нас много, мы всей семьей для тебя всегда организуем. И пусть будут в жизни исключительно приятные сюрпризы!", - нежно поздравила маму Гросу.
Поклонники певицы в комментариях присоединились к поздравлениям мамы Алины, оставляя теплые слова и приятные пожелания. Многие также отметили, что певица неимоверно похожа на свою красотку-маму.
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Напомним, Гросу в полупрозрачном костюме с вырезами на интересных местах хвастнула фигурой: "Какая хорошенькая".
Как сообщала Politeka, Алина Гросу, у которой роман с известным актером, всколыхнула заявлением: "Я любовь свою…".
Также Politeka писала, что Алина Гросу поразила кадрами, как выглядела 13 лет назад: "Уже можно?".