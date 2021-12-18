Известная певица Алина Гросу поделилась в соцсети очаровательным фото с мамой-красоткой, которая отмечает свой день рождения.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Алина Гросу, которая после развода начала отношения с героем своих клипов Романом Полянским, показала в Instagram очаровательное фото с мамой.

Оказалось, что у нее день рождения, и звездная дочь поздравила ее теплыми словами и милым снимком. На фотографии Алина позирует с моложавой мамой-красоткой, с которой, как оказалось, они очень похожи.

"У любимой, самой лучшей в мире мамочки @mamagrosu сегодня День Рождения! Люблю невероятно! Ценю, беспокоюсь и дорожу всей душой! Хочу пожелать крепкого здоровья, вдохновения, сил, спокойствия, исключительно радостных мгновений и настоящего женского счастья. Остальное, так как нас много, мы всей семьей для тебя всегда организуем. И пусть будут в жизни исключительно приятные сюрпризы!", - нежно поздравила маму Гросу.

Поклонники певицы в комментариях присоединились к поздравлениям мамы Алины, оставляя теплые слова и приятные пожелания. Многие также отметили, что певица неимоверно похожа на свою красотку-маму.

Напомним, Гросу в полупрозрачном костюме с вырезами на интересных местах хвастнула фигурой: "Какая хорошенькая".

Как сообщала Politeka, Алина Гросу, у которой роман с известным актером, всколыхнула заявлением: "Я любовь свою…".

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