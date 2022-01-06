Известная певица и актриса Алина Гросу поделилась милым кадром с маленьким братом, который младше ее на 22 года.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая после развода с российским бизнесменом Александром Комковым закрутила роман с героем своих клипов романом Полянским, часто радует поклонников яркими публикациями в своем профиле в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сторис очаровательным кадром, на котором показала своего младшего брата.

На снимке, который показала Алина ее братик Миша запечатлен на уличной прогулке, он сиди на качелях и выглядит очень довольным. Мальчишка тепло одет, на нем яркая курточка, теплая шапка и милые очки в синей оправе.

"Мой медвежонок. Мих Мих младший", - подписала сторис Алина.

Отметим, что Миша младше своей звездной сестры на 22 года, он родился в 2017 году у родителей Алины. К слову, это уже второй брат Гросу, у нее есть еще один – старший брат по матери Роман, которому уже под 40 лет.

Напомним, Алина Гросу показала маму-красотку в ее день рождения, сходство поражает: "Дорожу всей душой".

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