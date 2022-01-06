Як пише Politeka.net, Нур Феттахоглу є популярною турецько-німецькою актрисою. Зірка зіграла роль однієї з наложниць султана Сулеймана I в серіалі"Величне століття". Зірка після проекту зіграла ще в декількох проектах, включаючи телесеріал"паперовий будинок". Не забуває Нур і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових фото Нур була в босоніжках і міні-сукні. Зірка задерла ніжку, вражаючи своєю фігурою. Актриса опублікувала кілька фото, показавши свою красу в спальні біля ліжка.
"Одна любов
Одна кров
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Одне життя
Ви повинні робити те, що повинні....",- написано було під фото.
Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:
"Шалено красива", "естетика рухів", "я так сумую за твоїм обличчям", "Моя красива, ти така красива", "ти легенда".
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