Актриса Нур Феттахоглу, яка зіграла роль наложниці в серіалі "Величное століття", показала стильний образ в міні, дозволивши заглянути в спальню.

Як пише Politeka.net, Нур Феттахоглу є популярною турецько-німецькою актрисою. Зірка зіграла роль однієї з наложниць султана Сулеймана I в серіалі"Величне століття". Зірка після проекту зіграла ще в декількох проектах, включаючи телесеріал"паперовий будинок". Не забуває Нур і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото Нур була в босоніжках і міні-сукні. Зірка задерла ніжку, вражаючи своєю фігурою. Актриса опублікувала кілька фото, показавши свою красу в спальні біля ліжка.

"Одна любов

Одна кров

Одне життя

Ви повинні робити те, що повинні....",- написано було під фото.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Шалено красива", "естетика рухів", "я так сумую за твоїм обличчям", "Моя красива, ти така красива", "ти легенда".

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