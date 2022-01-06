Как пишет Politeka.net, Нур Феттахоглу является популярной турецко-немецкой актрисой. Звезда сыграла роль одной из наложниц султана Сулеймана I в сериале "Великолепный век". Звезда после проекта сыграла еще в нескольких проектах, включая телесериал "Бумажный дом". Не забывает Нур и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых фото Нур была в босоножках и мини-платье. Звезда задрала ножку, впечатляя своей фигурой. Актриса опубликовала несколько фото, показав свою красоту в спальне у кровати.
"Одна любовь
Одна кровь
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Одна жизнь
Вы должны делать то, что должны….", - написано было под фото.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Безумно красивая", "Эстетика движений", "Я так скучаю по твоему лицу", "Моя красивая, ты такая красивая", "Ты легенда".
Напомним, звезда "Великолепного века" в прозрачном платье подняла мужчинам настроение
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