Як повідомляє Politeka.net, в Instagram-акаунті «Зоряний шлях» з'явився уривок зі зйомок святкового випуску, де Світлана Тарабарова разом з дітьми та Вітвіцькою виконували колядки.
"Затишно. Світлана Тарабарова з подругами святкує Різдво. Співачка @tarabarova показала, як разом з найближчими людьми проводить Святвечір. Звичайно, куди без колядок", - підписали відео автори аккаунта.
У коментарях зірок жорстко розкритикували за виконання пісень. Глядачі відзначили, що жінки переплутали мелодію пісні, а виконання виглядало зовсім нещиро.
"А де двадцять страв? Зірки", "Колядують завтра. А Святвечір зустрічають тихенько вдома. Колядка сьогодні не в тему... Та й не щиро", "Прекрасно забахали "Нову радість" на мелодію "Добрий вечір тобі".... Шедевр!", "Всі ніякі, сірі, нецікаві, аж дивитися перехотілося», - пишуть користувачі Мережі.
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