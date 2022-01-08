Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм-аккаунте «Зоряний шлях» появился отрывок со съемок праздничного выпуска, где Светлана Тарабарова вместе с детьми и Витвицкой исполняли колядки.
«Уютно. Светлана Тарабарова с подругами празднует Рождество. Певица @tarabarova показала, как вместе с ближайшими людьми проводит Сочельник. Конечно, куда без колядок», - подписали видео авторы аккаунта.
В комментариях звезд жестко раскритиковали за исполнение песен. Зрители отметили, что женщины перепутали мелодию песни, а исполнение выглядело совсем неискренне.
«А где двадцать блюд? Звезды», «Колядуют завтра. А Сочельник встречают тихонько дома. Колядка сегодня не в тему... Да и не искренне», «Прекрасно забахали «Новую Радость» на мелодию «Добрый вечер тебе»…. Шедевр!», «Все никакие, серые, неинтересные, аж смотреть перехотелось», - пишут пользователи сети.
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Напомним, что Тарабарова рассказала, чем закончился скандальный уход от Могилевской: "Мне было больно".
Как сообщала Politeka, Тарабарова и другие звезды, которые родили в сентябре: первые фото малышей.
Также Politeka писала, что Светлана Тарабарова засветила новорожденную дочь: "Все написано на лице".