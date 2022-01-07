Як повідомляє Politeka.net, відома американська телезірка і модель Кайлі Дженнер, яка є сестрою знаменитої Кім Кардашьян, зібрала величезну аудиторію в своєму мікроблозі в Instagram, яку тепер часто радує яскравими фото і відео. Так, цього разу вагітна зірка в черговий раз продемонструвала свій округлий животик.
На нових ефектних знімках Кайлі відображена в цікавій локації, яка нагадує ванну кімнату. Перед камерою красуня з'явилася в стильних рваних джинсах і білій сорочці, яку задерла і зав'язала під грудьми, підкреслюючи животик. Її волосся розпущене, вона запустила в них руки, а на обличчі легкий макіяж.
У підписі до публікації Дженнер написала: "Я жінка". А шанувальники тут же почали обговорювати знімки, засинаючи красуню компліментами в коментарях. Багато також відзначили, що Кайлі вже народила другу дитину і тепер просять у неї називати ім'я малюка.
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