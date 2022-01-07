Как сообщает Politeka.net, известная американская телезвезда и модель Кайли Дженнер, которая является сестрой знаменитой Ким Кардашьян, собрала огромную аудиторию в своем микроблоге в Instagram, которую теперь часто радует яркими фото и видео. Так, в этот раз беременная звезда в очередной раз продемонстрировала свой округлый животик.
На новых эффектных снимках Кайли запечатлена в интересной локации, которая напоминает ванную комнату. Перед камерой красотка появилась в стильных рванных джинсах и белой рубашке, которую задрала и завязала под грудью, подчеркивая животик. Ее волосы распущены, она запустила в них руки, а на лице легкий макияж.
В подписи к публикации Дженнер написала: "Я женщина". А поклонники тут же принялись обсуждать снимки, засыпая красотку комплиментами в комментариях. Многие также отметили, что Кайли уже родила второго ребенка и теперь просят у нее называть имя малыша.
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Напомним, Кайли Дженнер поделилась беременным фото: "Я молюсь, чтобы…".
Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер выставила напоказ пышные формы в маленьком платье-ночнушке: "Скоро треснет".
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