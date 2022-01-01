Недавно Кайли Дженнер объявила фанатам о свое беременности, а теперь в новогоднюю ночь показала очаровательное фото с округлым животиком.

Как сообщает Politeka.net, известная модель, телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер, которая является младшей сестрой Ким Кардашьян, поделилась в Instagram очаровательным черно-белым фото и подвела итоги года. Отметим, что в сентябре 24-летняя девушка подтвердила догадки фанатов о своей второй беременности.

На новой фотографии Кайли запечатлена на светлом фоне, тогда как сама позирует оком к камере в темном наряде – на ней короткая кофточка и лосины. Этот наряд подчеркнул округлившийся живот и объемное декольте красотки. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и задумчивый вид.

В подписи к фото Дженнер написала: "По мере приближения 2022 года, я размышляла об этом прошлом году и о тех благословениях, которые он принес, но также и о многих страданиях, которые он принес. Я никогда не забуду этот год и все те существенные изменения, которые он внес в мою жизнь. Я молюсь, чтобы этот новый год был наполнен большой любовью ко всем вам, и я надеюсь, что все останутся в безопасности и здоровы в это время".

Напомним, Ким Кардашьян высмеяли после прогулки в синем балахоне: "По помойкам каким-то гуляет".

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