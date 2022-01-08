Як повідомляє Politeka.net, Андрій Джеджула повідомив трагічну і сумну новину - його батько Володимир Володимирович помер у 78-річному віці. І сталося це горе в родині телеведучого в одне з найголовніших християнських свят, в Різдво.

"У День Народження Ісуса він закликав мого тата! Кажуть, що коли люди йдуть у великі свята, то вони відразу потрапляють в лоно Творця в його чертоги і обитель! Тепер я зовсім дорослий, я - сирота, мої мама і тато на небесах! Поцілуй матусю за мене всіх дорогих нам небожителів!"- написав Андрій.

Андрій розповів, що у його тата було слабке серце, а 13 років тому йому зробили шунтування. У березні в 2020 році у чоловіка був діагностований рак мозку. Андрій Джеджула зізнався, що приховував страшний діагноз від батька та інших людей.

За словами зірки, тоді лікарі говорили, що тато Джеджули не проживе і року. Втім, він протримався близько двох. Чоловік пішов з життя в результаті ускладнень, викликаних коронавірусом.

Присвятив Андрій Джеджула батькові кілька зворушливих рядків. 46-річний ведучий подякував татові за те, що з дитинства він вчив його бути мудрим і сильним чоловіком.

"Ти був турботливим татом і відмінним керівником! Ти завжди вчив не здаватися і все робити вчасно, ніколи тебе не забуду..."- згадує шоумен.

Також знаменитість поділився, що батько навчив його плавати, підтягуватися, віджиматися і записував його на всілякі секції та гуртки.

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