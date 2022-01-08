Відома ірландська співачка і композитор Шинейд О'Коннор повідомила про страшну втрату – її 17-річний син Шейн покінчив життя самогубством.

Як повідомляє Politeka.net, про трагедію повідомило видання Daily Mail. Як стало відомо, Шейн пропав безвісти два дні тому, але в суботу його пошуки були зупинені. Пізніше 55-річна артистка підтвердила в соціальних мережах, що її сина більше немає в живих.

"Нехай він спочиває з миром, і нехай ніхто не слідує його прикладу. Мій малюк, я люблю тебе", - написала вона, додавши, що її син вирішив "покінчити зі своєю земною боротьбою і тепер з Богом".

Як відомо, у Шинейд О'Коннор четверо дітей - одна дочка і три сини. Також вона чотири рази була заміжня. Сина Шейна вона народила фолк-співакові Доналу Ланні.

Відзначимо, що Шинейд О'Коннор відома, в першу чергу, завдяки своєму хіту «Nothing Compares 2 U». Вона була дуже популярна в 1990-х завдяки своїй творчості, але пізніше запам'яталася лише скандалами. У 2018 році артистка прийняла іслам.

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