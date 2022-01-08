Як повідомляє Politeka.net, відома українська спортсменка, гімнастка та олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, яка після весілля з американським бізнесменом перебралася жити в США, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка спорту поділилася чорно-білим кадром з дітьми і привітала шанувальників з Різдвом.

На новій фотографії Лілія з дітками зображені на пляжі. Перед камерою вона з'явилася в досить відвертому образі - на ній сірі підвернуті джинси і тонка світла Маєчка на тонких бретельках. І все б нічого, в момент фото спортсменка нагнулася до дитини і випадково засвітила нескромне декольте.

У підписі до фото Подкопаєва написала: "Різдво Христове! Нехай це свято принесе в будинок світлу радість, затишне тепло, Божу благодать, благополуччя, достаток і гарний настрій!". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото красуні: "З Різдвом вашу чудову сім'ю", "З Різдвом!", "Діти - це щастя", "Красива фотографія", "Лілі, з Різдвом Христовим! Нехай благословенний буде рік на удачу і успіх, в міцному здоров'ї сім'ї і гармонійному стані душі", "З Різдвом! Любові, здоров'я, благополуччя!".

Нагадаємо, Подкопаєва в елегантному вбранні показала рідкісне фото з чоловіком-бізнесменом: "Ви ідеальні".

Як повідомляла Politeka, Лілія Подкопаєва показала підрослу дочку від американського бізнесмена: "Татова доця".

Також Politeka писала, що Подкопаєва у вечірньому образі вразила Лорак, убивши своєю красою: "Божественна!".