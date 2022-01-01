Как сообщает Politeka.net, украинская спортсменка, Олимпийская чемпионка и молодая мама Лилия Подкопаева часто радует поклонников яркими кадрами из жизни на своей странице в Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась в сети очаровательным праздничным фото, на котором запечатлена вместе с мужем бизнесменом Игорем Дубинским.
Как видно, Лилия и Игорь сняты в красивой праздничной локации, они мило улыбаются фотографу. Перед камерой спортсменка появилась в элегантном черном костюме с интересным пояском поверх пиджака, в руках она держит небольшой темный клатч. Волосы красотки собраны в аккуратную прическу, а на ее лице легкий макияж. Муж гимнастки позирует в темном классическом костюме со светлой рубашкой.
В подписи к фото Подкопаева тепло поздравила с Новым годом: "С прекрасным праздником, друзья! Пусть открываются все двери, осуществляются желания, воплощаются планы, сбываются мечты. С наступающими Новым Годом!".
Пользователи тут же принялись поздравлять Лилию в ответ: "Взаимно. Мира, добра", "Счастья, крепкого здоровья, радости и исполнения мечт! А еще много подарков под елку!", "Новый год – это сказка, в которую даже взрослые продолжают верить! С Наступающим", "Счастья и любви вам", "Вы просто идеальные", "С Новым Годом!".
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