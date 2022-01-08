Как сообщает Politeka.net, известная украинская спортсменка, гимнастка и Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая после свадьбы с американским бизнесменом перебралась жить в США, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда спорта поделилась черно-белым кадром с детьми и поздравила поклонников с Рождеством.

На новой фотографии Лилия с детками запечатлены на пляже. Перед камерой она появилась в довольно откровенном образе – на ней серы подвернутые джинсы и тонкая светлая маечка на тонких бретельках. И все бы ничего, в момент фото спортсменка нагнулась к ребенку и случайно засветила нескромное декольте.

В подписи к фото Подкопаева написала: "Рождество Христово! Пусть этот праздник принесет в дом светлую радость, уютное тепло, Божью благодать, благополучие, достаток и хорошее настроение!". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото красотки: "С Рождеством вашу замечательную семью", "С Рождеством!", "Дети – это счастье", "Красивая фотография", "Лили, с Рождеством Христовым! Пусть благословен будет год на удачу и успех, в крепком здравии семьи и гармоничном состоянии души", "С Рождеством! Любви, здоровья, благополучия!".

Напомним, Подкопаева в элегантном наряде показала редкое фото с мужем-бизнесменом: "Вы идеальные".

Как сообщала Politeka, Лилия Подкопаева показала подросшую дочь от американского бизнесмена: "Папина доця".

Также Politeka писала, что Подкопаева в вечернем образе впечатлила Лорак, сразив своей красотой: "Божественная!".