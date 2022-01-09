Українська співачка і скрипалька Оксана Муха, яка перемогла на шоу "Голос країни-9" в команді співака Дана Балана, розповіла про важливу подію у своєму житті.

Про Оксану Муху заговорили в Україні після її перемоги на шоу "Голос країни" у 2019 році, повідомляє Politeka.net. Тоді наставником артистки був відомий співак Дан Балан.

40-річна виконавиця не закинула кар'єру, і продовжує радувати своєю творчістю. У новому пості Instagram співачка розповіла важливу новину - вона дала перший сольний концерт цього року.

"Перший сольний концерт у 2022 році. Перший аншлаг у 2022 році! ✨ Як же я щаслива і вдячна за день, що минає! 🤗 Люблю🤍 Дякую, Київ! 🥰

P. S. Завтра - Вінниця! Новий день...;)", - написала Оксана Муха, підкріпивши знімками.

Артистка позувала в зимовому пальті й джинсах.

Також співачка показала своїх шанувальників.

"Була сьогодні на вашому концерті, було чудово!", "Спасибі за відмінний виступ 🔥🔥🔥❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Оксані Мусі та Дану Балану приписували роман, проте обидва заперечували всі домисли. За словами артистки, людям подобається робити подібні висновки, якщо вони бачать чийсь дует.

Нагадаємо, переможниця "Голосу країни" муха чесно відповіла, чи був у неї роман з Даном Баланом

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