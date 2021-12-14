Так, 42-летний артист давал интервью Кати Осадчей для "Світського життя", когда произошел конфуз. Кадрами поделились на одной из его фан-страниц в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Осадчая предстала в белоснежном платье и такого же цвета мини-шляпке. Балан нарядился в темные брюки, черную футболку и накинул белую ветровку на спортивный манер.
Дан попытался выговорить слово "натхнення" (вдохновение) на украинском. У него все не получалось и "выпадала" одна буква. Осадчая пришла певцу на помощь. Повторив за ней несколько раз, ему все же удалось осилить это самое "натхнення".
"Обожаю украинский Данчика 🥰", - подписал автор поста.
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А другие с ним согласились: "Доброе утро! 😍украинский. Данчик👏👏"; "Молодец Дан! Слышала, как он стихи на украинском языке читал, это было замечательно!!".
Добавим, Дан Балан впервые спел на украинском языке в эфире "Голосу країни 9". В том сезоне победила его подопечная Оксана Муха. Балан предложил ей спеть вместе в финале на украинском: культура нашей страны и мелодичная речь так захватили артиста, что он решил написать собственный хит "Треба", который и презентовал вместе с Мухой на сцене шоу.
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