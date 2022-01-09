Об Оксане Мухе заговорили в Украине после ее победы на шоу "Голос країни" в 2019 году, сообщает Politeka.net. Тогда наставником артистки был известный певец Дан Балан.
40-летняя исполнительница не забросила карьеру, и продолжает радовать своим творчеством. В новом посте Инстаграм певица рассказала важную новость - она дала первый сольный концерт в этом году.
"Первый сольный концерт в 2022 году. Первый аншлаг в 2022 году! ✨ Как же я счастлива и благодарна за уходящий день! 🤗 Люблю🤍 Спасибо, Киев! 🥰
P. S. Завтра – Винница! Новый день…;)", - написала Оксана Муха, подкрепив снимками.
Артистка позировала в зимнем пальто и джинсах.
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Также певица показала своих поклонников.
"Была сегодня на Вашем концерте, было восхитительно!", "Спасибо за отличное выступление 🔥🔥🔥❤️❤️❤️", - написали пользователи Сети.
Отметим, Оксане Мухе и Дану Балану приписывали роман, однако оба отрицали все домыслы. По словам артистки, людям нравится делать подобные выводы, если они видят чей-то дуэт.
Напомним, победительница "Голосу країни" Муха честно ответила, был ли у нее роман с Даном Баланом
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