Украинская певица и скрипачка Оксана Муха, которая победила на шоу "Голос країни-9" в команде певца Дана Балана, рассказала о важном событии в своей жизни.

Об Оксане Мухе заговорили в Украине после ее победы на шоу "Голос країни" в 2019 году, сообщает Politeka.net. Тогда наставником артистки был известный певец Дан Балан.

40-летняя исполнительница не забросила карьеру, и продолжает радовать своим творчеством. В новом посте Инстаграм певица рассказала важную новость - она дала первый сольный концерт в этом году.

"Первый сольный концерт в 2022 году. Первый аншлаг в 2022 году! ✨ Как же я счастлива и благодарна за уходящий день! 🤗 Люблю🤍 Спасибо, Киев! 🥰

P. S. Завтра – Винница! Новый день…;)", - написала Оксана Муха, подкрепив снимками.

Артистка позировала в зимнем пальто и джинсах.

Также певица показала своих поклонников.

"Была сегодня на Вашем концерте, было восхитительно!", "Спасибо за отличное выступление 🔥🔥🔥❤️❤️❤️", - написали пользователи Сети.

Отметим, Оксане Мухе и Дану Балану приписывали роман, однако оба отрицали все домыслы. По словам артистки, людям нравится делать подобные выводы, если они видят чей-то дуэт.

Напомним, победительница "Голосу країни" Муха честно ответила, был ли у нее роман с Даном Баланом

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