Модель, артистка "Квартал 9" Лера Товстолес виграла в україно-венесуельського хореографа і співака Амадора Лопеса на програмі з Лесею Нікітюк і Сергієм Притулою.

Лера Товстолес не вперше бере участь у зйомках програми "Хто зверху?", повідомляє Politeka.net. У шоу дві команди хлопців і дівчат намагаються довести, хто з них крутіший. Ведучими вже багато років виступають Сергій Притула та Леся Нікітюк.

Зірка "Квартал 95" опублікувала уривок відео, в якому показала, як виграла у хореографа Амадора Лопеса в дивоглядки. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) На кадрах видно всю експресію того, що відбувається, а Леся Нікітюк навіть обняла і поцілувала красуню.

"Минулого разу в програмі "Хто зверху", я програла @valik_mikhiienko цього разу я виробила тактику. Так, я з тих людей) я придумую тактику і завжди хочу перемогти 😅 у цій програмі три рази я виграла в дивоглядки @amadorlopez_rumberos , але пам'ятай, як і на цьому відео я теж тебе❤️🔥 😅", - написала Лера Товстолес.

За годину публікація зібрала понад 1000 переглядів і багато коментарів.

"Ще раз переконався, що ви богиня)", "🔥🔥🔥🔥", "❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️", - написали користувачі Мережі.

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