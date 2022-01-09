Співачка Наталія Могилевська показала архівне фото зі зйомок кліпу, які проходили на початку нульових років, здивувавши видом на фото.

Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська - успішна українська співачка, яка займається сольною кар'єрою з середини 90-х років. У зірки також є продюсерський центр, який співпрацював з багатьма відомими артистами. Наталя і зараз продовжує свій творчий шлях, регулярно радуючи українців своїм талантом. Не забуває Могилевська і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Наталя з'явилася в стильному вбранні Снігуроньки. Поруч з Могилевською зібралися чотири Діди Мороза, які грали на гітарах і барабанній установці. Як можна зрозуміти, це були зйомки одного з ранніх кліпів зірки.

Наталя під фото запропонувала фанатам вгадати, в якому році був зроблений знімок. Було 2 варіанти відповіді - 2001 і 2003.

"Якщо дізналися, на зйомках якого кліпу це було зроблено фото-відправляйте вогонь", - написала Наталя.

Фанати більшістю голосів вирішили, що знімок був зроблений в 2001 році. За це проголосували 66% учасників.

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