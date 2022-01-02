Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская артистка Наталья Могилевская поделилась в Instagram яркими кадрами с выступления на одном из новогодних концертов.
На снимках видно, что звезда вышла на сцену в замысловатом платье сложного фасона, наряд состоит из двух частей – серебристой юбки и темно-синего пиджака. Глубокие вырезы подчеркивают декольте и стройные ножки певицы. Ее волосы распущены в красивой укладке, а на лице яркий сценический макияж и милая улыбка.
В подписи к фотографиям Могилевская рассказала, когда и на каких каналах фанаты смогут ее увидеть. Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Наталья, ты прелесть, а ножки у тебя супер", "Шикарная женщина", "С новым годом вас, Наталья, люблю вас очень сильно", "Красотка!", "Какая красивая", "Самая красивая".
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Напомним, Могилевская и Билык ошеломили внешностью на голубом огоньке: "Ирина уже как Майкл Джексон".
Как сообщала Politeka, Могилевская в наряде с вырезом и перьями пощеголяла перед Женей Котом и Борисюком: "То, что вы больше всего любите".
Также Politeka писала, что Могилевская в платье со шлейфом сразила наповал роскошным видом: "Так нежно".