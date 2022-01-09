Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - успешная украинская певица, которая занимается сольной карьерой со середины 90-х годов. У звезды также есть продюсерский центр, который сотрудничал со многими известными артистами. Наталья и сейчас продолжает свой творческий путь, регулярно радуя украинцев своим талантом. Не забывает Могилевская и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом фото Наталья появилась в стильном наряде снегурочки. Рядом с Могилевской собрались четыре Деда Мороза, которые играли на гитарах и барабанной установке. Как можно понять, это были сьемки одного из ранних клипов звезды.
Наталья под фото предложила фанатам угадать, в каком году был сделан снимок. Было 2 варианта ответа - 2001 и 2003.
"Если узнали, на съемках какого клипа это было сделано фото - отправляйте огонь", - написала Наталья.
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Фанаты большинством голосов решили, что снимок был сделан в 2001 году. За это проголосовали 66% участников.
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