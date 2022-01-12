Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених "таємній дружині" Олега Винника Таюне, опублікували кумедне відео, в якому показали красуню в різних образах і порівняли з тигрицею.

У ролику зібрали найяскравіші моменти з виступів і закулісся з Таюне, також зірку можна побачити в різних образах. Так, на одному з кадрів можна побачити, як Таїсія в розкішній сукні і з букетом в руках закрутилася в танці посеред порожнього стадіону. А є момент, де вони з Винником танцюють під час концерту прямо на сцені. Весь цей час в ролику звучить пісня про тигрицю.

У підписі до публікації написали: "Дівчина – тигриця. Ідея з'явилася вчора завдяки @taunezolota, ось лови тигрицю". Користувачі тут же почали коментувати відео: "Я ж говорила і про тигрицю знайдеться трек. Відео суперське", "Бомба", "Королева Таюне", "Дика тигриця. Ти моя цариця", "Красива, ласкава і ніжна. Тая. Сама. Найраща".

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